Лесные пожары охватили юг Франции: эвакуированы тысячи людей
Вчера 2026, 23:29
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Вчера 2026, 23:29Вчера 2026, 23:29
113Фото: Авторское право Securite Civile via AP
На юге Франции продолжаются масштабные лесные пожары. Из опасных районов эвакуировали около трех тысяч человек, в том числе туристов из кемпингов. Крупнейший пожар в департаменте Од уничтожил около 900 гектаров леса.
По словам главы МВД Лорана Нуньеса, пожар удалось локализовать благодаря работе 900 пожарных и авиации. Сильнее всего пострадал департамент Восточные Пиренеи, где огонь уничтожил более 250 мобильных домов в трех кемпингах. При тушении пострадали шесть пожарных.
Власти предупреждают, что сезон лесных пожаров в этом году начался примерно на месяц раньше обычного. По данным МВД, причиной девяти из десяти возгораний становится человеческий фактор.
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