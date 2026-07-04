Лесные пожары охватили юг Франции: эвакуированы тысячи людей

На юге Франции продолжаются масштабные лесные пожары. Из опасных районов эвакуировали около трех тысяч человек, в том числе туристов из кемпингов. Крупнейший пожар в департаменте Од уничтожил около 900 гектаров леса.

По словам главы МВД Лорана Нуньеса, пожар удалось локализовать благодаря работе 900 пожарных и авиации. Сильнее всего пострадал департамент Восточные Пиренеи, где огонь уничтожил более 250 мобильных домов в трех кемпингах. При тушении пострадали шесть пожарных.

Власти предупреждают, что сезон лесных пожаров в этом году начался примерно на месяц раньше обычного. По данным МВД, причиной девяти из десяти возгораний становится человеческий фактор.