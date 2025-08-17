Сильная жара и засушливая погода продолжают подпитывать масштабные лесные пожары в странах южной Европы. Испания, Португалия, Греция и Турция уже несколько недель находятся во власти огненной стихии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным Службы изменения климата Copernicus, Европа нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы мира, и последствия этого уже ощущаются, только в Испании сейчас зафиксировано 14 крупных очагов возгорания.

Глава Службы чрезвычайных ситуаций Вирхиния Барконес сообщила, что пожарные работают на пределе сил. Премьер-министр Педро Санчес предупредил, что суббота станет "очень тяжелым днём" из-за крайне высокого риска новых возгораний.

Жертвами стихии уже стали три человека, среди них - двое добровольцев, помогавших тушить пожар.

Национальное метеоагентство AEMET предупреждает: опасность сохраняется на большей части территории Испании, в том числе на севере и западе страны. Температура свыше 40 градусов Цельсия, установившаяся в регионе, может удерживаться до понедельника, что осложнит борьбу с огнём.