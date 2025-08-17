Лесные пожары в Испании: погибли семь человек
Пожарные борются с 14 очагами возгорания.
Сегодня, 11:09
Фото: Haber Global
Бушующие в Испании лесные пожары унесли жизни по меньшей мере семи человек, передает BAQ.KZ.
Как сообщают зарубежные СМИ, пожары затронули 1 500 гектаров территории. Возгорания происходят из-за сильного ветра и высокой температуры.
Генеральный директор Службы по чрезвычайным ситуациям Испании Вирхиния Барконес заявила, что ситуация на западе страны крайне тревожная. Волна жары, которая продолжается в Испании около двух недель, еще больше ухудшает ситуацию.
"В северных и западных регионах страны температура достигнет 40 градусов, и существует высокая опасность пожаров", - сообщили в метеорологической службе страны.
