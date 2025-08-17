Бушующие в Испании лесные пожары унесли жизни по меньшей мере семи человек, передает BAQ.KZ.

Как сообщают зарубежные СМИ, пожары затронули 1 500 гектаров территории. Возгорания происходят из-за сильного ветра и высокой температуры.

Генеральный директор Службы по чрезвычайным ситуациям Испании Вирхиния Барконес заявила, что ситуация на западе страны крайне тревожная. Волна жары, которая продолжается в Испании около двух недель, еще больше ухудшает ситуацию.