Лесные пожары в Турции: эвакуировано около 2 тысяч человек
В городе Бурсе выпал пепельный дождь.
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Число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По информации турецких СМИ, пожар вспыхнул в субботу вечером в горах у районов Гюрсу и Кестель, огонь быстро разросся из-за сильного ветра.
При этом в городе-миллионнике Бурсе выпал пепельный дождь. Эвакуированы 1 тысяча 765 жителей 480 домов деревень Карахыдыр, Игдир, Авданджык.
В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил на брифинге, что пожар в Гюрсу удалось локализовать, но речи о полной его ликвидации не идет. По его данным, в тушении пожара задействованы около 1,8 тысячи пожарных и почти 500 транспортных средств.
Турецкие СМИ отмечают, что движение по перекрытой ранее ключевой трассе Бурса-Анкара возобновлено.
Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.
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