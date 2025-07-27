Число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации турецких СМИ, пожар вспыхнул в субботу вечером в горах у районов Гюрсу и Кестель, огонь быстро разросся из-за сильного ветра.

При этом в городе-миллионнике Бурсе выпал пепельный дождь. Эвакуированы 1 тысяча 765 жителей 480 домов деревень Карахыдыр, Игдир, Авданджык.

В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил на брифинге, что пожар в Гюрсу удалось локализовать, но речи о полной его ликвидации не идет. По его данным, в тушении пожара задействованы около 1,8 тысячи пожарных и почти 500 транспортных средств.

Турецкие СМИ отмечают, что движение по перекрытой ранее ключевой трассе Бурса-Анкара возобновлено.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.