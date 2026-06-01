Лестничные клетки продали как нежилое помещение в Караганде

Карагандинский суд рассмотрел необычное дело, связанное с продажей лестничных клеток в многоквартирном здании.

С иском в суд обратились несколько собственников нежилых помещений и ТОО. Они потребовали признать недействительными договоры купли-продажи в части отчуждения мест общего пользования - лестничных клеток 1, 2 и 3 этажей, а также аннулировать регистрационные записи в отношении указанного имущества.

Истцы сообщили, что им принадлежат помещения на втором и третьем этажах здания. Однако позже выяснилось, что лестничные клетки 1-3 этажей были оформлены как отдельный объект и проданы. Об этом они узнали в 2025 году, когда новый владелец ограничил им доступ к помещениям.

Суд установил, что спорные площади на самом деле являются лестничными клетками, что подтверждено техническими документами и заключением специалистов "Правительства для граждан" по Карагандинской области.

Ответчики не согласились с иском, заявив, что объект был зарегистрирован как самостоятельная недвижимость, а истцы не участвовали в сделке.

Однако суд напомнил, что по закону "О жилищных отношениях" лестничные клетки и другие подобные элементы здания относятся к общему имуществу всех собственников и не могут находиться в частной собственности. Такие помещения нельзя продавать отдельно, а сделки с ними считаются недействительными.

В итоге суд частично удовлетворил иск. Договоры купли-продажи признаны недействительными. При этом требование об аннулировании регистрационных записей суд отклонил.

Решение не вступило в законную силу.