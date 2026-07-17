Лестницы ломаются пополам в одном из аварийных домов Астаны

Панельный дом в районе Сарыарка по адресу Желтоксан, 27 был построен в 1965 году. Комиссия, определяющая состояние здания, прошла еще в 2015-м. И уже тогда процент износа пятиэтажки составил 62%.

Здание – значимая доминанта правого берега Астаны. Примечателен он в первую очередь большим муралом, посвященным девушке-снайперу Алие Молдагуловой, проявившей отвагу и героизм в годы Великой Отечественной войны. Выходит, что портрет скоро исчезнет с городской карты.

Снос дома наметили на 2029-й. Однако это, по словам местных жителей, не мешает людям покупать здесь новые квартиры, в том числе оформляя ипотеку.

«Дело не в том, что мы считаем, что наш дом не аварийный. Просто наш дом признали аварийным в 2015 году, а узнали мы об этом лишь в 2022-м, кажется. И то нам об этом между делом сказал работник КСК. То есть, акимат даже не посчитал нужным встретиться с жильцами по этому поводу. О том, что его включили в план под снос мы тоже узнали сами, случайно. Люди продолжают покупать квартиры в нашем доме в ипотеку, нет никаких ограничений», - рассказывает местный житель Марина Абдурахманова.

Внутри каждый подъезд отличается друг от друга по степени изношенности. В одних можно увидеть пластиковые окна, в других остались старые деревянные рамы. Но главная и объединяющая проблема – трещины и провалы, которые можно встретить, поднимаясь по лестницам вверх.

Многие такие места пришлось укреплять металлом, чтобы ноги идущего не угодили в дыры.

Другой проблемой жители считают подъездные козырьки. Они тоже износились. Люди боятся, что рано или поздно один из них может рухнуть на чью-то голову.

В подъездах есть мусоропровод. Разумеется, он давно неисправен. И, конечно, как во многих подобных зданиях тут можно видеть проблемы с крышей. Больше подробностей о жизни в доме узнаете в новом выпуске программы "Это вам не Лондон".