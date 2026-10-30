Летать в Китай станет удобнее

Казахстанцам обещают больше вариантов перелетов в Китай, удобные пересадки и расширенный выбор маршрутов. Air Astana и China Southern Airlines заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое позволит согласовывать расписание рейсов и упростить путешествия с пересадками между двумя странами.

Что изменится для пассажиров

Главное изменение для пассажиров касается стыковочных рейсов. Авиакомпании планируют согласовывать расписания, чтобы путешественникам было удобнее пересаживаться с одного самолета на другой и продолжать поездку по маршрутной сети обоих перевозчиков.

Сотрудничество предусматривает расширение код-шеринга. Это практика, при которой авиакомпания может продавать билеты на рейсы своего партнера под собственным кодом. Для пассажиров такой формат расширяет выбор доступных маршрутов.

Еще одна задача партнерства заключается в сближении правил обслуживания и условий перевозки. Это должно сделать поездки с участием двух авиакомпаний более удобными и понятными.

При этом о снижении стоимости авиабилетов или запуске новых конкретных рейсов в соглашении пока не сообщается.

Куда сейчас летают авиакомпании

Air Astana выполняет рейсы из Астаны и Алматы в Урумчи, Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. В пиковый сезон авиакомпания предлагает до 36 регулярных рейсов туда и обратно в неделю.

China Southern Airlines летает из Урумчи, Пекина, Гуанчжоу и Сианя в Алматы и Астану. В пиковый сезон перевозчик выполняет до 29 рейсов туда и обратно еженедельно.

Между Казахстаном и Китаем стало больше рейсов

По данным Министерства транспорта Казахстана, количество рейсов между двумя странами выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С начала 2026 года перевезено более миллиона пассажиров.

«В планах Министерства дальнейшее расширение маршрутной сети с Китаем увеличив до 30 направлений», – сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Вице-президент Air Astana по партнерствам и альянсам Ричард Леджер отметил, что компании намерены предложить пассажирам больше возможностей для путешествий, удобные стыковки и более единообразные правила обслуживания.

Исполнительный вице-президент China Southern Airlines Цзэн Юнчао подчеркнул, что пассажиры должны почувствовать преимущества сотрудничества за счет расширения выбора перелетов и упрощения пересадок.

Соглашение развивает уже действующее код-шеринговое сотрудничество двух авиакомпаний. Оно рассчитано в том числе на пассажиров, которые путешествуют между Казахстаном и Китаем по работе, на учебу, к родственникам или следуют транзитом в другие страны.