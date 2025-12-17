17 декабря 2025 года при выполнении регулярного пассажирского рейса KC-851 по маршруту Алматы – Астана произошло авиационное происшествие с воздушным судном Airbus A321neo авиакомпании Air Astana, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минтранспорта, в 07:38 по времени Астаны экипаж объявил сигнал бедствия MAYDAY из-за задымления в салоне самолёта. Воздушное судно находилось в эксплуатации АО "Эйр Астана".

Посадка была выполнена в аэропорту Алматы в 07:40. В целях обеспечения безопасности к самолёту были оперативно привлечены службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта.

По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.

В настоящее время специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего авиационного события.