  • 19 Мая, 11:57
  • BAIGENEWS

Летевший по югу Казахстана самолёт пропал с радаров

Исчезнувший самолёт АН-2 нашли после 8 часов поисков.

Сегодня, 09:40
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: Unsplash

Накануне в дежурную часть МЧС поступило тревожное сообщение: в Кызылординской области самолёт АН-2, следовавший в направлении “Тан-Кумколь”, совершил вынужденную посадку. На борту находились трое человек. Связь с экипажем была потеряна, их местоположение оставалось неизвестным, передаёт BaigeNews.kz.

Для поиска были незамедлительно задействованы силы МЧС, в том числе вертолёт АО “Казавиаспас”. Операция продолжалась более восьми часов, и лишь глубокой ночью экипаж удалось обнаружить в степи.

Самолёт совершил вынужденную посадку, причины которой уточняются. Людей эвакуировали в населённый пункт Теренозек Сырдарьинского района. К счастью, медицинская помощь никому из членов экипажа не потребовалась.

МЧС продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

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