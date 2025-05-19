Накануне в дежурную часть МЧС поступило тревожное сообщение: в Кызылординской области самолёт АН-2, следовавший в направлении “Тан-Кумколь”, совершил вынужденную посадку. На борту находились трое человек. Связь с экипажем была потеряна, их местоположение оставалось неизвестным, передаёт BaigeNews.kz.

Для поиска были незамедлительно задействованы силы МЧС, в том числе вертолёт АО “Казавиаспас”. Операция продолжалась более восьми часов, и лишь глубокой ночью экипаж удалось обнаружить в степи.

Самолёт совершил вынужденную посадку, причины которой уточняются. Людей эвакуировали в населённый пункт Теренозек Сырдарьинского района. К счастью, медицинская помощь никому из членов экипажа не потребовалась.

МЧС продолжает выяснять обстоятельства инцидента.