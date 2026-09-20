Лето возвращается? Погода удивит жителей трёх городов
20 Сентября 2026, 08:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Сентября 2026, 08:5820 Сентября 2026, 08:58
210Фото: vetta.tv
«Казгидромет» представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 20–22 сентября. В Астане все три дня ожидается переменная облачность без осадков. Днём воздух прогреется до +21...+24 градусов, ночью будет до +6...+11.
В Алматы 20 сентября вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза. В ночь на 21 сентября также прогнозируется дождь. Днём 20 сентября температура поднимется до +30...+32 градусов, затем снизится до +25...+27. 22 сентября осадки прекратятся.
В Шымкенте ближайшие три дня также обойдутся без дождей. 20 сентября днём будет +27...+29, 21 сентября — до +30, а 22 сентября температура поднимется до +30...+32 градусов. Ночью ожидается +14...+17.
Самое читаемое
- В Алматы в День города откроют первую гастрономическую улицу
- В степи под Сатпаевом спасатели нашли пропавшего мужчину
- Жёсткое ДТП с автобусом в Алматы: девять человек обратились за помощью
- Токаев поручил ужесточить меры против тех, кто разрисовывает общественные здания в Астане
- Пассажир рейса Москва — Астана получил 12 суток ареста за нарушение порядка