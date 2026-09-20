Лето возвращается? Погода удивит жителей трёх городов

«Казгидромет» представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 20–22 сентября. В Астане все три дня ожидается переменная облачность без осадков. Днём воздух прогреется до +21...+24 градусов, ночью будет до +6...+11.

В Алматы 20 сентября вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза. В ночь на 21 сентября также прогнозируется дождь. Днём 20 сентября температура поднимется до +30...+32 градусов, затем снизится до +25...+27. 22 сентября осадки прекратятся.

В Шымкенте ближайшие три дня также обойдутся без дождей. 20 сентября днём будет +27...+29, 21 сентября — до +30, а 22 сентября температура поднимется до +30...+32 градусов. Ночью ожидается +14...+17.