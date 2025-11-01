Летом 2026 года в столичной префектуре Токио может возникнуть дефицит электроэнергии из-за постепенного вывода из эксплуатации устаревших электростанций. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на правительственные оценки, передаёт BAQ.KZ.

По данным издания, в зоне обслуживания компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в период с июля по сентябрь 2026 года ожидается значительное сокращение резервных мощностей. Согласно установленным в Японии стандартам, объём поставляемой электроэнергии должен как минимум на 3% превышать пиковое потребление для обеспечения стабильного энергоснабжения.

Однако прогнозы министерства экономики, торговли и промышленности Японии указывают, что в июле 2026 года этот показатель составит лишь 2,4% — на 3,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее. В августе запас мощности может снизиться до 0,9%, а в сентябре — до 2,7%, что значительно ниже прошлогодних значений.

Основной причиной нарастающего дефицита называют закрытие и ремонт старых тепловых электростанций общей мощностью около 2,56 ГВт. Кроме того, в регионе, обслуживаемом TEPCO, с момента аварии на АЭС "Фукусима-1" не был перезапущен ни один ядерный реактор, что также ограничивает возможности по наращиванию выработки энергии.