Летом 2027 года авиабилеты могут подорожать на 20%

Авиабилеты летом 2027 года могут подорожать на 10–20%, если цены на нефть останутся высокими. Такой прогноз сделал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири. По его словам, авиакомпании пока сдерживают рост расходов благодаря заранее зафиксированным ценам на топливо. Однако летом 2027 года перевозчикам, вероятно, придется переложить дополнительные расходы на пассажиров.

Сам Ryanair не планирует вводить топливный сбор, но конкуренты могут пойти на такой шаг. О’Лири также считает, что дорогой авиакеросин ускорит банкротства убыточных перевозчиков и приведет к дальнейшей консолидации европейского рынка. На фоне роста цен на топливо уже столкнулась с серьезным снижением прибыли Lufthansa.

Во втором квартале 2026 года ее чистая прибыль упала на 88%, до 123 млн евро. Дополнительные расходы на топливо составили около 750 млн евро. При этом Lufthansa предупредила, что по итогам 2026 года ее прибыль также может снизиться.