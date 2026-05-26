Летом по всему Казахстану пройдут турниры по қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак

Этим летом в Казахстане пройдет серия крупных спортивных соревнований для детей и подростков - от чемпионатов по қазақ күресі и асық ату до турниров по дзюдо, легкой атлетике и скейтбордингу. Об этом на заседании Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.kz.

По словам министра, в летний сезон в стране планируют провести не менее десяти республиканских чемпионатов и турниров среди юношей и девушек в возрасте от 9 до 15 лет.

Национальные виды спорта и "Игры будущего"

В программу вошли соревнования по шести видам спорта:

легкая атлетика;

дзюдо;

регби;

скейтбординг;

водное поло;

настольный теннис.

Отдельное внимание уделят национальным видам спорта. Летом в Казахстане пройдут международный турнир по тогызкумалак "Жас Үміт", а также чемпионаты страны среди юношей по жамбы ату, аударыспақ, асық ату, қазақ күресі и традиционной стрельбе из лука.

Кроме того, во всех регионах страны запланированы массовые спортивные мероприятия ко Дню защиты детей 1 июня и Дню спорта 16 августа. В городах и районах будут организованы турниры, марафоны, забеги, спартакиады, веселые старты и другие спортивные активности.

Одним из главных международных событий лета станут "Игры будущего", которые пройдут в Астана с 29 июля по 9 августа 2026 года. Ожидается, что в организации мероприятия примут участие около тысячи студентов-волонтеров, а основной аудиторией игр станут дети и подростки.

Сколько детей занимаются спортом в Казахстане

На заседании Правительства также сообщили, что сегодня в Казахстане спортом на постоянной основе занимаются 1,8 млн детей и подростков. Это составляет 34,6% от общего числа несовершеннолетних в стране.

По данным Министерства туризма и спорта, в республике работают 922 клуба физической подготовки, которые охватывают более 305 тысяч детей и подростков. Еще около 400 тысяч детей занимаются в 526 детско-юношеских спортивных школах.

Кроме того, в 16 областных спортивных школах-интернатах обучаются 6 441 воспитанник.

Власти планируют увеличить уровень вовлеченности детей и подростков в спорт до 45% к 2029 году.