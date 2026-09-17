Организаторы юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре показали медали, за которые будут бороться и казахстанские спортсмены. В дизайне соединили два главных символа Сенегала, льва и баобаб, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympics.com.

На лицевой стороне изображен лев, который в Сенегале ассоциируется с силой и мужеством. Его грива состоит из двух симметричных лиц, символизирующих равенство в спортивной борьбе. Над ними размещены оливковые венки, традиционный олимпийский символ победы и мира.

Эта часть дизайна получила название The Roar of Youth. Ее автором стала 26-летняя испанская дизайнер Пилар Барбадильо Викарио, победившая в международном конкурсе Международного олимпийского комитета.

На обратной стороне разместили баобаб. Его корни и ветви напоминают кабели, связывая национальный символ Сенегала с темой технологий и цифровой связи.

Эту часть медали разработали по итогам конкурса совместно с Национальной школой искусств Сенегала. Общая концепция получила название From History to the Future, или «От истории к будущему».

Казахстан уже получил право выступить в Дакаре в 11 видах спорта. Ранее Национальный олимпийский комитет сообщал о 18 приглашениях для казахстанских атлетов. Квоты были неименными, поэтому окончательный состав определяют национальные федерации.

Казахстан рассчитывает выступить в боксе, дзюдо, таеквондо, плавании, спортивной гимнастике, легкой атлетике, фехтовании, триатлоне, брейкинге, шоссейном велоспорте и пляжном волейболе.

Игры стартуют 31 октября и пройдут в Дакаре, Диамниадио и Сали. Это будет первое олимпийское спортивное событие в истории Африки.

В основной программе заявлены 25 видов спорта, еще 10 войдут в демонстрационную программу.