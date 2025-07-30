В Астане прошла экспертная встреча, на которой представили результаты всестороннего социологического исследования по теме восприятия ЛГБТ-пропаганды в Казахстане. Исследование провёл Центр социальных и политических исследований "Стратегия". Результаты показали, что тема вызывает устойчивую тревожность у граждан, особенно в контексте воспитания молодежи, передает BAQ.KZ.

Это было страновое исследование. Было опрошено 2,5 тысячи людей. Исследование проводилось во всех регионах нашей страны.

Каждый третий видит угрозу семье как ценности

77% респондентов считают, что взаимоотношения между мужчинами и женщинами не должны противоречить моральному состоянию традиционного общества. Однако изменения всё равно происходят, а семья как ценность всё-таки подвергается трансформации и даже обесценивается.

"Сейчас в обществе в качестве привычной воспринимаются две формы брака. Это – с равным разделением ролей и с традиционным разделением ролей. Но, тем не менее, каждый третий всё-таки видит в настоящий момент угрозу семье как ценности", - сказала руководитель Центра "Стратегия" Ольга Симакова.

Каждый четвертый сталкивается в повседневной жизни с ЛГБТ-пропагандой

"Во многих исследованиях по разным темам мы приходим к выводу, что информированность является одним из факторов, которые оказывают значительное влияние на оценки и восприятие ситуации. И, как вы можете видеть, ЛГБТ-пропаганда присутствует в информационном пространстве, мы должны это признать, потому что уже каждый четвертый хочет, не хочет, часто или редко, но сталкивается с этим в своей повседневной жизни", - сказала Симакова.

Социологи говорят о наличии прямой связи между информационным инструментом и оценкой наличия гей-пропаганды в обществе.

"Чем больше знают по теме, тем чаще говорят, что в обществе существует открытая и скрытая пропаганда. Заметим, что группа респондентов, которые сталкиваются с информацией об ЛГБТ, практически совпадает с группой тех, кто считает, что в Казахстане ведётся открытая и скрытая гей-пропаганда. Это свидетельствует о наличии негативной коннотации темы и опасений через указания на её манипуляционную составляющую. Такого мнения придерживается 38%", - подчеркнула Ольга Симакова.

7 из 10 казахстанцев считают ЛГБТ-пропаганду опасной

Респонденты исследования выразили обеспокоенность по поводу контента, связанного с ЛГБТ-тематикой.

Почти 70% опрошенных считают, что ЛГБТ-пропаганда может представлять опасность для молодежи.

"В рамках нашего исследования мы решили задать такой вопрос: "Представляет ли опасность для молодого поколения казахстанцев такая пропаганда ЛГБТ? И результат вы видите, почти 7 из 10 видят тот или иной уровень опасности такой пропаганды для подрастающих поколений. При этом каждый четвертый, обратите внимание, говорит о высокой степени. То есть мы приходим к выводу, что всё-таки страхи и опасения в обществе по этой теме есть", - подчеркнула социолог.

Общество поддерживает идею законодательного запрета

Еще один важный вывод: более 80% респондентов выступают за законодательное ограничение пропаганды ЛГБТ. Аргументы о защите традиционных ценностей и детей нашли широкую поддержку, особенно среди мужчин, семейных граждан и людей со средним специальным образованием.