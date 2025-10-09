Национальный банк Казахстана внёс изменения в постановление об ипотечной программе "7-20-25", направленные на повышение доступности жилья для граждан, передаёт BAQ.KZ.

Согласно постановлению Правления НБК №59 от 26 сентября 2025 года, увеличена максимальная стоимость приобретаемого жилья:

с 25 млн до 30 млн тенге — для Астаны, Алматы, их пригородов, а также Актау, Атырау и Шымкента;

с 20 млн до 25 млн тенге — для Караганды;

с 15 млн до 20 млн тенге — для остальных регионов страны.

Кроме того, теперь заемщики смогут привлекать не только созаемщиков, но и гарантов для подтверждения своей платёжеспособности. При рассмотрении заявки банки будут учитывать непрерывность дохода заемщика.

В Нацбанке отметили, что эти меры направлены на расширение возможностей граждан в приобретении жилья и повышение гибкости условий кредитования.

Остальные параметры программы остаются без изменений: ставка 7% годовых, первоначальный взнос от 20%, срок кредитования до 25 лет.

С момента запуска программы в 2018 году казахстанцам выдано 81 886 льготных ипотечных займов на сумму 1,15 трлн тенге.