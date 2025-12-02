Льготное кредитование охватило 116 индустриальных проектов
С 2022 года через механизм льготного кредитования профинансированы 116 проектов в обрабатывающей промышленности. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, государственные институты развития продолжают играть ключевую роль в поддержке новых производств.
"С 2022 года через механизм льготного кредитования профинансированы 116 проектов. На эти цели из бюджета было выделено более 500 млрд тенге, а за счет привлечения дополнительного финансирования с рынка и применения механизма смешанного финансирования общая сумма увеличена до 700 млрд тенге", — сообщил он.
Он также отметил, что в результате запуска программ льготного финансирования в стране начали работу новые производства: радиаторы, автокомпоненты, носочно-чулочные изделия, лакокрасочные и геосинтетические материалы, а также другие виды продукции.
