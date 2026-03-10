Льготные ипотечные программы не оказывают существенного влияния на рост цен на жилье в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве Казахстана заявила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, ежегодно в стране совершается около 450 тысяч сделок купли-продажи жилья, при этом банк выдает около 80 тысяч кредитов.

«450 тысяч сделок купли-продажи делается в Казахстане в среднем. Мы выдаем 80 тысяч кредитов. То есть наша доля примерно около 16–17% ежегодно», — сказала Ляззат Ибрагимова.

Она также отметила, что система жилищно-строительных сбережений позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет.