Льготные ипотеки не влияют на рост цен на жилье – глава Отбасы Банка
Ежегодно в стране совершается около 450 тысяч сделок купли-продажи жилья.
Льготные ипотечные программы не оказывают существенного влияния на рост цен на жилье в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве Казахстана заявила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.
По ее словам, ежегодно в стране совершается около 450 тысяч сделок купли-продажи жилья, при этом банк выдает около 80 тысяч кредитов.
«450 тысяч сделок купли-продажи делается в Казахстане в среднем. Мы выдаем 80 тысяч кредитов. То есть наша доля примерно около 16–17% ежегодно», — сказала Ляззат Ибрагимова.
Она также отметила, что система жилищно-строительных сбережений позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет.
«В существующей системе ежемесячный платеж составляет около 30-40% дохода семьи. При коммерческой ипотеке эта нагрузка может достигать 70-80%. Подобная практика применяется и в ряде европейских стран, включая Германию и Хорватию. Оценки некоторых экспертов о влиянии льготных программ на рынок недвижимости являются односторонними.», — пояснила она.
