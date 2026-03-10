  • Главная
  • Новости
  • Льготные ипотеки не влияют на рост цен на жилье – глава Отбасы Банка

Льготные ипотеки не влияют на рост цен на жилье – глава Отбасы Банка

Ежегодно в стране совершается около 450 тысяч сделок купли-продажи жилья.

Сегодня 2026, 12:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
stock.adobe.com Сегодня 2026, 12:15
Сегодня 2026, 12:15
89
Фото: stock.adobe.com

Льготные ипотечные программы не оказывают существенного влияния на рост цен на жилье в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве Казахстана заявила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, ежегодно в стране совершается около 450 тысяч сделок купли-продажи жилья, при этом банк выдает около 80 тысяч кредитов.

«450 тысяч сделок купли-продажи делается в Казахстане в среднем. Мы выдаем 80 тысяч кредитов. То есть наша доля примерно около 16–17% ежегодно», — сказала Ляззат Ибрагимова.

Она также отметила, что система жилищно-строительных сбережений позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет.

«В существующей системе ежемесячный платеж составляет около 30-40% дохода семьи. При коммерческой ипотеке эта нагрузка может достигать 70-80%. Подобная практика применяется и в ряде европейских стран, включая Германию и Хорватию. Оценки некоторых экспертов о влиянии льготных программ на рынок недвижимости являются односторонними.», — пояснила она.

Самое читаемое

Наверх