В Казахстане хотят отменить НДС для регулярных авиарейсов

Министерство транспорта предлагает внести изменения в законодательство для поддержки внутренних авиаперевозок. В частности, речь идет об отмене НДС для регулярных рейсов и расширении возможностей регионов по субсидированию маршрутов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства заявил, что внутренние авиарейсы имеют важное значение для связи регионов Казахстана.

В 2026 году на поддержку 24 социально значимых авиамаршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге. По его словам, развитие туристических направлений также может дать дополнительный импульс региональным маршрутам. Для дальнейшего развития внутренних перевозок Минтранс предлагает изменить законодательство.

"Для дальнейшего развития внутренних перевозок предлагается внести изменения в законодательство. В частности, разрешить местным органам субсидировать межобластные рейсы за счет собственных средств. Кроме того, предлагается отменить налог на добавленную стоимость для регулярных рейсов", – заявил Нурлан Сауранбаев.

