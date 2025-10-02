На форуме Digital Bridge-2025 руководитель цифровой трансформации и советник председателя Национального банка РК Бинур Жаленов представил концепцию будущего криптогорода Алатау, передает BAQ.KZ.

По его словам, это будет часть национального проекта, который президент Касым-Жомарт Токаев обозначил в Послании народу. Алатау задуман как прогрессивный город, где будут тестироваться новые технологии и действовать особые правила регулирования.

"Криптогород - это часть более широкой концепции города Алатау. Наш национальный проект - построить этот прогрессивный город, который станет регулятором не только для крипто, но и для многих технологий: использование дронов, беспилотных автомобилей на искусственном интеллекте, внедрение новых стандартов строительства. Это будет среда, очень привлекательная для иностранных инвесторов", — сказал Жаленов.

В Алатау планируется внедрение либеральных правил для криптовалютных сделок при соблюдении международных требований FATF. Жаленов отметил, что такие условия позволят привлекать зарубежных инвесторов, включая возможность покупки недвижимости за криптовалюту, как это уже практикуется в ряде стран Ближнего Востока.