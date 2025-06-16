В Алматинской области задержана руководитель одного из общественных объединений по подозрению в мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Женщина, по версии следствия, собирала деньги с граждан якобы на помощь в освобождении казахстанцев, отбывающих наказание за рубежом, однако средства присваивала себе.

Суд санкционировал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведётся досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подробности не разглашаются в интересах следствия.