Лидер НПО собирала деньги на "освобождение" казахстанцев
Мошенничество под прикрытием благотворительности.
Сегодня, 13:41
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Сегодня, 13:41Сегодня, 13:41
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В Алматинской области задержана руководитель одного из общественных объединений по подозрению в мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Женщина, по версии следствия, собирала деньги с граждан якобы на помощь в освобождении казахстанцев, отбывающих наказание за рубежом, однако средства присваивала себе.
Суд санкционировал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведётся досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подробности не разглашаются в интересах следствия.