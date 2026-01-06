Лидер оппозиции Венесуэлы предложила разделить Нобелевскую премию с Трампом
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы разделить Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом и лично поблагодарить его за военную интервенцию Вашингтона, приведшую к отстранению Николаса Мадуро от власти, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в интервью Fox News высоко оценила роль США в событиях в Венесуэле и назвала свержение президента Николаса Мадуро "огромным шагом для человечества, свободы и человеческого достоинства".
По словам Мачадо, она намерена разделить полученную Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что считает его вклад ключевым для будущего Венесуэлы.
"Я хотела бы лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ — потому что это награда венесуэльского народа — хотим отдать её ему и разделить с ним", — заявила Мачадо в эфире программы ведущего Fox News Шон Ханнити.
58-летняя Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира за одну из самых масштабных за последние годы мирных попыток бросить вызов режиму Мадуро. В октябре, после объявления о присуждении награды, она уже частично посвятила её Трампу, который ранее неоднократно заявлял, что сам заслуживает этой премии.
Мачадо сообщила, что с 10 октября — дня официального объявления лауреата — она не общалась с президентом США. Хотя Трамп позвонил ей, чтобы поздравить с получением награды, американские СМИ отмечали его недовольство тем, что Мачадо приняла премию, а не отказалась от неё в его пользу.
