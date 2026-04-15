  • Главная
  • Новости
  • Лидер партии «Тиса» призвал президента Венгрии уйти в отставку

Лидер партии «Тиса» призвал президента Венгрии уйти в отставку

Заявление было сделано на пресс-конференции

Вчера 2026, 23:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sulyok.tamas.official
Вчера 2026, 23:27
Фото: sulyok.tamas.official

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил, что президент страны Тамаш Шуйок должен покинуть свой пост, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, он обратился к президенту с просьбой уйти в отставку после того, как парламент изберёт его премьер-министром и будет сформировано новое правительство.

Мадьяр отметил, что если президент откажется сделать это добровольно, новая власть намерена использовать свои полномочия и при необходимости инициировать изменения в конституции для его отстранения.

Заявление было сделано на пресс-конференции.

Наверх