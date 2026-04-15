Лидер партии «Тиса» призвал президента Венгрии уйти в отставку
Заявление было сделано на пресс-конференции
Вчера 2026, 23:27
141Фото: sulyok.tamas.official
Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил, что президент страны Тамаш Шуйок должен покинуть свой пост, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, он обратился к президенту с просьбой уйти в отставку после того, как парламент изберёт его премьер-министром и будет сформировано новое правительство.
Мадьяр отметил, что если президент откажется сделать это добровольно, новая власть намерена использовать свои полномочия и при необходимости инициировать изменения в конституции для его отстранения.
