Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил, что президент страны Тамаш Шуйок должен покинуть свой пост, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, он обратился к президенту с просьбой уйти в отставку после того, как парламент изберёт его премьер-министром и будет сформировано новое правительство.

Мадьяр отметил, что если президент откажется сделать это добровольно, новая власть намерена использовать свои полномочия и при необходимости инициировать изменения в конституции для его отстранения.

Заявление было сделано на пресс-конференции.