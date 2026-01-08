Лидер Сирии разрешил атаковать курдов, как при Асаде
Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа разрешил атаковать курдов в Алеппо, как при Асаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Сирийская армия, подчиняющаяся действующему правителю Ахмеду аш-Шараа, начала в курдских районах Алеппо масштабную военную операцию.
Теперь десятки тысяч людей бегут от правительственных войск. На записях из районов Шейх-Максуд и Ашрафия были зафиксированы взрывы и атаки беспилотников — кадры, которые курды на севере Сирии, вероятно, надеялись больше никогда не увидеть после падения режима Башара Асада.
Правительственные СМИ и курдские представители возложили ответственность за начало насилия друг на друга. Правительство Ахмеда аш-Шараа, ранее возглавлявшего радикальные исламистские группировки (включая "Аль-Каиду", "Джабхат ан-Нусра" и ХТШ), заявило, что армия начала в Алеппо "ограниченную военную операцию". По утверждению властей, она стала ответом на атаки Сирийских демократических сил (SDF), контролирующих затронутые районы, по правительственным кварталам крупнейшего города страны и бывшего торгового центра Сирии.
Со своей стороны, SDF обвиняют правительственные войска в обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры, а также во введении "удушающей блокады" курдских районов.
Дамаск открыто подтвердил, что правительство аш-Шараа намерено лишить курдские районы контроля местных сил безопасности.
По данным Управления по социальным вопросам и труду провинции Алеппо, более 46 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Закрылись школы и государственные учреждения, транспортное сообщение было нарушено, работа ключевых объектов инфраструктуры временно приостановлена.
Атаки на преимущественно курдские районы Алеппо уже привели к разрушению не менее 300 домов. По состоянию на утро четверга там погибли девять мирных жителей, ещё 58 получили ранения.
