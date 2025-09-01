В ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС был утвержден ряд ключевых документов, определяющих дальнейшее развитие Организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Среди них:

Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов ШОС. Решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении документов по итогам заседания, включая:

- Стратегию развития ШОС до 2035 года;

- Программу сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии экстремистской идеологии на 2026–2030 годы;

- Дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года. Решение Совета глав государств - членов ШОС о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра ШОС по диалогу. Решение Совета глав государств - членов ШОС о получении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Решение Совета глав государств - членов ШОС о статусе "партнер ШОС". Решение Совета глав государств - членов ШОС об объявлении города Чолпон-Ата туристической и культурной столицей ШОС на 2025–2026 годы. Решение Совета глав государств - членов ШОС о полномочиях Генерального секретаря на подписание документов, включая:

- Протокол к Соглашению между ШОС и Правительством КНР об условиях пребывания Секретариата ШОС в КНР от 17 июня 2004 года;

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом "Росконгресс". Решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении докладов, в том числе:

– Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности за прошедший год;

– Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС за 2024 год. Соглашение между государствами - членами ШОС об Антинаркотическом центре ШОС. Соглашение между государствами - членами ШОС об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности.

11–18. Заявления Совета глав государств - членов ШОС, в том числе:

- в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН;

- об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;

- по устойчивому развитию энергетики;

- о сотрудничестве в области "зелёной" промышленности;

- о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;

- о поддержке многосторонней торговой системы;

- по борьбе с наркотиками;

- по научно-техническому и инновационному сотрудничеству.