Лидеры ШОС утвердили стратегию до 2035 года и пакет новых соглашений
На саммите ШОС приняты решения о развитии до 2035 года и создании новых центров.
В ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС был утвержден ряд ключевых документов, определяющих дальнейшее развитие Организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Среди них:
-
Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов ШОС.
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении документов по итогам заседания, включая:
- Стратегию развития ШОС до 2035 года;
- Программу сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии экстремистской идеологии на 2026–2030 годы;
- Дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года.
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра ШОС по диалогу.
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС о получении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС о статусе "партнер ШОС".
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС об объявлении города Чолпон-Ата туристической и культурной столицей ШОС на 2025–2026 годы.
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС о полномочиях Генерального секретаря на подписание документов, включая:
- Протокол к Соглашению между ШОС и Правительством КНР об условиях пребывания Секретариата ШОС в КНР от 17 июня 2004 года;
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом "Росконгресс".
-
Решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении докладов, в том числе:
– Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности за прошедший год;
– Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС за 2024 год.
-
Соглашение между государствами - членами ШОС об Антинаркотическом центре ШОС.
-
Соглашение между государствами - членами ШОС об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности.
11–18. Заявления Совета глав государств - членов ШОС, в том числе:
- в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН;
- об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;
- по устойчивому развитию энергетики;
- о сотрудничестве в области "зелёной" промышленности;
- о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;
- о поддержке многосторонней торговой системы;
- по борьбе с наркотиками;
- по научно-техническому и инновационному сотрудничеству.
-
Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов ШОС об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития.
-
Протокол к Соглашению между ШОС и Правительством КНР об условиях пребывания Секретариата ШОС в КНР от 17 июня 2004 года.
