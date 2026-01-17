Лидеры США и Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана
Переговоры прошли на фоне обострения внутренней ситуации в Иране.
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Axios.
Это уже второй контакт лидеров за последние два дня. Переговоры прошли на фоне обострения внутренней ситуации в Иране, где продолжаются массовые протесты, а также на фоне обсуждений в Вашингтоне возможных дальнейших шагов — от дипломатических инициатив до силового сценария.
По информации источников, знакомых с содержанием беседы, в ходе предыдущего разговора Биньямин Нетаньяху призвал Дональда Трампа воздержаться от военных действий против Ирана, подчеркнув необходимость дополнительного времени для подготовки Израиля к возможному ответу со стороны Тегерана.
Официальных комментариев по итогам переговоров Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля не предоставили.
