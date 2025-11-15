15 ноября в Ташкенте главы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана — Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон — прибыли в Центр исламской цивилизации. Визит проходит на фоне серии важных двусторонних и многосторонних встреч в рамках государственной поездки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, передаёт BAQ.KZ.

Как рассказали президентам, основной целью Центра является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации.

Главным экспонатом является Коран Османа, вокруг которого разместят еще 114 древних книг – по числу сур Корана.

Ранее в ходе переговоров президенты Казахстана и Узбекистана обсудили расширение стратегического партнерства в торговле, промышленной кооперации, транспорте, энергетике и водно-энергетической сфере. Были подписаны решения Высшего межгосударственного совета, в том числе о создании Совета глав регионов, рабочей группы по редкоземельным металлам и по прогнозированию водности трансграничных рек.

Кроме того, страны активно развивают культурно-гуманитарное сотрудничество: проводятся перекрестные Дни культуры, открываются филиалы вузов и укрепляются молодежные контакты. Президент Казахстана отметил, что достигнутые договоренности укрепляют дружбу и союзничество народов двух стран, открывают новые возможности для совместных проектов и обеспечивают устойчивое развитие региона.

Присутствие лидеров пяти стран в Ташкенте подчеркивает важность диалога и совместной работы на благо Центральной Азии и соседних регионов. В центре исламской цивилизации планируется обсудить актуальные вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и культурного взаимодействия.





