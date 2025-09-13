15 сентября в столице Катара состоится внеочередной саммит лидеров арабских и мусульманских стран. В мероприятии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, иранский лидер прибудет в Доху в понедельник, тогда как заседание на уровне министров иностранных дел пройдет днем ранее, 14 сентября. Турцию на министерском уровне будет представлять глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

По итогам саммита ожидается принятие резолюции, осуждающей авиаудары Израиля по Дохе. Документ также будет содержать призыв к прекращению военных действий в секторе Газа и восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удары по столице Катара, где проходили переговоры представителей ХАМАС при посредничестве США. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит". В ответ Доха 11 сентября выступила с инициативой проведения экстренного заседания арабских и исламских стран.