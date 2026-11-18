В Казахстане утвердили национальный стандарт, по которому лифты в сейсмоопасных районах должны выдерживать землетрясения и при толчках переходить в особый режим. Документ вступит в силу с 1 июля 2027 года, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Стандарт называется СТ РК EN 81-77-2026 и касается пассажирских и грузовых лифтов в зданиях, которые рассчитаны на сейсмические нагрузки. Особенно он важен для Алматы и южных регионов.

При землетрясении здание раскачивается, и лифт может сломаться или застрять между этажами вместе с пассажирами. Чтобы этого не случилось, стандарт вводит дополнительные требования.

кабина и противовес должны быть защищены от схода с направляющих;

крепления и оборудование должны выдерживать сейсмические нагрузки;

при обнаружении толчков лифт должен переходить в специальный режим и показывать это на индикаторе;

канаты и кабели не должны цепляться за элементы шахты.

При этом в министерстве предупреждают, что лифт по новому стандарту не обязательно сможет безопасно работать во время любого землетрясения. После сильных толчков пользоваться им можно будет только после проверки специалистами.

Требования коснутся только новых лифтов, которые будут устанавливать или ввозить в страну. Стандарт адресован проектировщикам, производителям лифтов, монтажным организациям и специалистам по оценке соответствия.