Лига чемпионов: Калмурза вошёл в топ-3 по сейвам и в топ-4 по отражённым пенальти
"Кайрат" также входит в топ-5 клубов по количеству отборов.
Алматинский "Кайрат" после двух туров Лиги чемпионов остаётся без очков, уступив "Спортингу" (1:4) и "Реалу" (0:5). Несмотря на это, команда показывает достойные результаты в обороне, передаёт BAQ.KZ.
Главным героем стал вратарь Шерхан Калмурза: он занял 3-е место по количеству сейвов (11) и вошёл в топ-4 голкиперов по отражённым пенальти. Его статистика неоднозначна — девять пропущенных мячей стали худшим показателем турнира, однако высокая активность позволила ему оказаться среди лучших.
"Кайрат" также входит в топ-5 клубов по количеству отборов (43) и удачных отборов (23), а также занимает 5-е место по выносам (55). Среди полевых игроков выделяются Александр Мартынович, Валерий Громыко и Егор Сорокин.
При этом в атаке алматинцы остаются одними из слабейших участников турнира.
