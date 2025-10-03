Алматинский "Кайрат" после двух туров Лиги чемпионов остаётся без очков, уступив "Спортингу" (1:4) и "Реалу" (0:5). Несмотря на это, команда показывает достойные результаты в обороне, передаёт BAQ.KZ.

Главным героем стал вратарь Шерхан Калмурза: он занял 3-е место по количеству сейвов (11) и вошёл в топ-4 голкиперов по отражённым пенальти. Его статистика неоднозначна — девять пропущенных мячей стали худшим показателем турнира, однако высокая активность позволила ему оказаться среди лучших.

"Кайрат" также входит в топ-5 клубов по количеству отборов (43) и удачных отборов (23), а также занимает 5-е место по выносам (55). Среди полевых игроков выделяются Александр Мартынович, Валерий Громыко и Егор Сорокин.

При этом в атаке алматинцы остаются одними из слабейших участников турнира.