В Астане произошёл инцидент, напоминающий кадры из голливудского боевика, но с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ.

Нетрезвый мужчина, лишённый водительских прав, решил устроить "ночное ралли", проигнорировав закон и требования сотрудников полиции.

Погоня началась после того, как патруль попытался остановить автомобиль, водитель которого вел себя подозрительно. Вместо того чтобы остановиться, мужчина нажал на газ и попытался скрыться. По пути он неоднократно нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности как пешеходов, так и других водителей.

Преследование завершилось столкновением: лихач врезался в патрульную машину. К счастью, пострадавших среди сотрудников не оказалось. Нарушитель был оперативно задержан и заключён под стражу.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям. Ему назначено наказание — 4 года лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Кроме того, причинённый материальный ущерб уже возмещён.

Прокуратура напоминает: вождение в состоянии опьянения лицом, лишённым прав, — это не только тяжкое правонарушение, но и прямая угроза жизни. Закон предусматривает за такие действия наказание до 10 лет лишения свободы и пожизненный запрет на управление транспортными средствами.