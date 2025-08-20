В Караганде Казыбекбийский районный суд рассмотрел резонансное уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 сентября 2024 года. На скамье подсудимых оказался водитель внедорожника Lexus LX570, 52-летний К., обвиняемый по ч.3 ст.345 УК РК – нарушение ПДД, повлекшее смерть одного человека и причинение вреда здоровью троим.

Судом установлено, что К., двигаясь по улице К.Аманжолова со скоростью почти 150 км/ч, превысил допустимое ограничение, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, не соблюдая дистанцию, спровоцировал массовое столкновение. В результате ДТП один из автомобилей вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим транспортом. Другие машины также получили серьёзные повреждения. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, трое пассажиров получили травмы средней тяжести.

Вину подсудимого подтвердили свидетельские показания, видеозаписи с камер наблюдения, а также выводы судебных экспертиз.

Прокурор запросил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с пятилетним запретом на управление транспортными средствами. Потерпевшая сторона настаивала на максимальном сроке. Защита просила учесть амнистию, а также смягчающие обстоятельства — добровольное частичное возмещение ущерба, положительные характеристики, боевое прошлое К. в Афганистане, отсутствие судимостей и состояние здоровья.

Суд, учитывая наличие множества смягчающих факторов и отсутствие отягчающих, назначил наказание в пределах закона: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности и лишением водительских прав на 5 лет. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.