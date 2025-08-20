Лихач на скорости 150 км/ч стал причиной смертельного ДТП в Караганде
Водитель Lexus осужден на 2,5 года лишения свободы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде Казыбекбийский районный суд рассмотрел резонансное уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 сентября 2024 года. На скамье подсудимых оказался водитель внедорожника Lexus LX570, 52-летний К., обвиняемый по ч.3 ст.345 УК РК – нарушение ПДД, повлекшее смерть одного человека и причинение вреда здоровью троим.
Судом установлено, что К., двигаясь по улице К.Аманжолова со скоростью почти 150 км/ч, превысил допустимое ограничение, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, не соблюдая дистанцию, спровоцировал массовое столкновение. В результате ДТП один из автомобилей вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим транспортом. Другие машины также получили серьёзные повреждения. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, трое пассажиров получили травмы средней тяжести.
Вину подсудимого подтвердили свидетельские показания, видеозаписи с камер наблюдения, а также выводы судебных экспертиз.
Прокурор запросил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с пятилетним запретом на управление транспортными средствами. Потерпевшая сторона настаивала на максимальном сроке. Защита просила учесть амнистию, а также смягчающие обстоятельства — добровольное частичное возмещение ущерба, положительные характеристики, боевое прошлое К. в Афганистане, отсутствие судимостей и состояние здоровья.
Суд, учитывая наличие множества смягчающих факторов и отсутствие отягчающих, назначил наказание в пределах закона: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности и лишением водительских прав на 5 лет. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной