Первую АЭС в Казахстане создадут на базе российского проекта ВВЭР-1200 — Росатом

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что строительство первой атомной электростанции в Казахстане планируют реализовать на основе российского проекта ВВЭР-1200, который уже успешно эксплуатируется в России и за рубежом, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Казахстану предлагают технологию, аналогичную третьему и четвертому энергоблокам Ленинградской АЭС.

«Станция, которую мы предлагаем построить, уже создана и успешно эксплуатируется Российской Федерацией. В данном случае мы будем строить “младших братьев” третьему и четвертому блоку новой Ленинградской атомной электростанции. Это ВВЭР-1200 — бестселлер наших продаж, мы действительно широко тиражируем его за рубежом», — сообщил Лихачев.

Он отметил, что, несмотря на использование готовой технологии, проект для Казахстана будет уникальным. Уже около года специалисты проводят инженерные изыскания на площадке в поселке Улькен на берегу озера Балхаш.

К концу года, как ожидается, будут определены все технические параметры и особенности проекта с учетом требований казахстанской стороны.

Также рассматриваются сроки начала активной фазы строительства. Первую заливку бетона планируют провести уже в текущем десятилетии.

«Впереди большой объем работ — это разворот строительно-монтажной базы, контрактация казахстанских предприятий, лицензирование», — отметил глава «Росатома».

Он подчеркнул, что Казахстан обладает серьезным опытом в атомной отрасли и на протяжении десятилетий развивает соответствующие технологии.

Кроме проектного соглашения по строительству станции, стороны также подписывают межправительственные договоренности о финансовом сотрудничестве, включая предоставление межгосударственного кредита.

«Большую часть капиталовложений покроет межгоскредит, но часть финансирования останется за казахстанской стороной», — уточнил Лихачев.

Отдельное внимание стороны уделяют вопросам взаиморасчетов и снижению финансовых и транзакционных издержек.

«Основные соглашения подписаны. Осталось немного — начать и закончить строительство станции», — резюмировал он.