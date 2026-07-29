Ликвидировать «Самрук», ввести четырехдневку: о чем спорили партии на первых теледебатах

Вместо обмена общими обещаниями участники спорили о зарплатах врачей и учителей, возвращении специалистов из-за рубежа, будущем искусственного интеллекта и даже о том, возможна ли в стране четырехдневная рабочая неделя. В прямом эфире встретились представители партий «Әділет», «Ауыл», Respublica, Народной партии Казахстана, «Байтақ», «Ақ жол» и Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП). После подписания Хартии этики и жеребьевки каждому дали две минуты на презентацию программы, а затем разговор перешел в режим открытой дискуссии.

Кого и как удержать в Казахстане

Главная тема вечера звучала масштабно - развитие человеческого капитала. Но очень быстро обсуждение свелось к вполне практичному вопросу: как сделать так, чтобы квалифицированные специалисты не уезжали из страны, а те, кто уже работает за рубежом, захотели вернуться. Представитель партии «Әділет» Ренат Бектуров убежден, что государству необходимо создавать условия, при которых казахстанцы смогут реализовывать себя дома. Совсем другой акцент сделала представитель «Байтақ» Нургуль Кадырбаева. По ее мнению, стране нужен Кодекс чести, который поможет укрепить общественные ценности и повысить личную ответственность граждан. В партии «Ақ жол» сделали ставку на образование будущего.

Необходимо повышать качество образования, модернизировать школьные программы и уже сегодня обучать детей технологиям искусственного интеллекта, - заявил Олжас Нуралдинов.

В Народной партии Казахстана напомнили еще об одной проблеме - многие выпускники так и не работают по специальности.

Выпускники вузов должны иметь возможность работать именно по той специальности, которую получили, - подчеркнул Ислам Сункар.

Когда разговор зашел о деньгах

Самая оживленная часть дебатов началась после вопроса о нехватке врачей, педагогов и инженеров. Заместитель председателя ОСДП Тазабек Самбетбай резко возразил тем, кто объясняет кадровый кризис отсутствием денег.

Мы ежегодно находим деньги на замену бордюров. Поэтому говорить, что повышение зарплат инженерам и врачам - это популизм, неправильно. Это та сфера, которая окупается стократно. На нее нельзя жалеть средств, - заявил он.

При этом Самбетбай подчеркнул, что одной прибавкой к зарплате проблему решить невозможно. По его словам, необходим комплексный подход и системная поддержка специалистов.

Представитель ОСДП также предложил пересмотреть роль квазигосударственного сектора.

Необходимо ликвидировать такие квазигосударственные структуры, как "Самрук-Қазына". Входящие в него компании следует вернуть в ведение профильных министерств либо передать в частный сектор. Высвободившиеся средства нужно направить на развитие социальной сферы, - отметил он.

Проблема не в количестве, а в качестве

Если одни говорили о нехватке кадров, то в партии Respublica предложили посмотреть на проблему иначе. По словам Екатерины Смоляковой, специалистов в стране достаточно, но квалифицированных профессионалов по-прежнему не хватает.

Несмотря на то что в нашей стране насчитывается более 500 тысяч учителей и свыше 300 тысяч врачей, особенно в сфере специальной педагогики ощущается нехватка квалифицированных специалистов, - сказала она.

Она считает, что система образования должна готовить людей к профессиям, которых сегодня еще просто не существует.

Сегодняшним детям завтра предстоит работать по профессиям, которых сейчас еще даже не существует. Поэтому система образования должна работать на будущее, - предложила Смолякова.

Она также напомнила, что именно Respublica инициировала открытие университетской специальности по урановой промышленности.

Кто должен получать самые большие зарплаты

Одним из самых громких заявлений вечера стала идея ОСДП изменить саму систему приоритетов оплаты труда. По мнению представителя партии, самые высокие доходы должны получать вовсе не бизнесмены или артисты.

Сегодня в нашей стране самые высокие зарплаты получают олигархи, предприниматели и артисты. А самые высокие зарплаты должны получать учителя, врачи и ученые. Во многих научных учреждениях ученые получают всего 85 тысяч тенге, - высказался спикер.

Финальная часть дебатов прошла в формате взаимных вопросов, и именно здесь участники начали напрямую спорить друг с другом. Партия «Ауыл» поинтересовалась у Народной партии, почему та предлагает сократить обязательную отработку молодых специалистов. В ответ прозвучало, что государственные инвестиции в образование должны приносить отдачу, а выпускники - работать по профессии. «Байтақ» спросила у партии «Ауыл», можно ли эффективно защищать интересы села, находясь в городе.

Серик Егизбаев ответил, что все 69 кандидатов партии - выходцы из сельской местности, а каждый второй до сих пор живет и работает в ауле. Не менее оживленной оказалась дискуссия между «Ақ жол» и «Әділет» о будущем искусственного интеллекта. Олжас Нуралдинов спросил, не приведет ли массовое внедрение ИИ к сокращению рабочих мест. Ренат Бектуров с таким сценарием не согласился.

Появятся новые профессии. Самое главное - благодаря этому повысится эффективность услуг для людей. А это означает рост производительности экономики. Возможно, наша молодежь с помощью искусственного интеллекта сможет найти себя в новых сферах и освоить новые профессии, - сказал он.

Еще одна тема, которая неожиданно прозвучала в эфире, - четырехдневная рабочая неделя. В ОСДП считают, что идея вполне реализуема.

Такая модель уже доказала свою эффективность в ряде европейских стран, а около двух миллионов казахстанцев уже успешно работают дистанционно. Современные формы занятости создают условия для такого перехода, - заявил Тазабек Самбетбай.

Кто понравился зрителям

Пока партии спорили в студии, зрители голосовали за выступления с помощью QR-кода. После обработки 15 876 голосов с большим преимуществом лидировала партия «Әділет», набравшая 66,1%. На втором месте оказалась «Ақ жол» (13,1%), далее расположились Народная партия Казахстана (8,2%), Respublica (7,1%), ОСДП (2,8%), «Ауыл» (2%) и «Байтақ» (0,3%). Еще 0,4% участников признались, что им не понравилось ни одно выступление.

Одновременно организаторы принимали вопросы из социальных сетей. Чаще всего казахстанцев интересовали темы социальной сферы, затем экономики, культуры, политики и экологии. Первые теледебаты показали, что предвыборная кампания в этот раз будет строиться не только вокруг лозунгов. Партии уже начали спорить о вполне конкретных вещах: где взять деньги на повышение зарплат, как остановить отток специалистов, сможет ли искусственный интеллект создать новые рабочие места и готов ли Казахстан к более короткой рабочей неделе. Именно вокруг этих тем, судя по всему, и развернется главная политическая дискуссия ближайших месяцев.