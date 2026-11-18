Самозанятых, которые зарабатывают в основном в сезон, нынешний налоговый режим наказывает за удачный месяц. На это обратили внимание депутаты фракции «Ак жол» в запросе на имя заместителя Премьер-министра, министра национальной экономики Серика Жумангарина. Запрос огласил депутат Олжас Нуралдинов.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 1 января 2026 года. Депутаты его поддерживают, ведь он позволяет людям легализовать доход, платить налог по упрощенной схеме и участвовать в системе социальной защиты.

«Однако некоторые требования нового порядка не соответствуют реальному положению наших граждан. Поэтому считаем необходимым их пересмотреть», – говорится в запросе.

Удачный месяц выбивает из режима

По статье 718 Налогового кодекса, чтобы пользоваться режимом, самозанятый не должен зарабатывать больше 300 МРП в месяц. По нашим расчетам, при МРП 2026 года это 1 297 500 теңге.

Но многие работают сезонно, в туризме, строительстве, ремонте квартир, пассажирских перевозках, благоустройстве. Летом заказов много, а осенью работы становится меньше или нет вовсе.

«В таком случае граждане, даже если хотят больше работать в доходный сезон, вынуждены намеренно ограничивать свой заработок, чтобы не вылететь из специального налогового режима», – отмечают депутаты.

Они привели пример. Один человек зарабатывает 500 тысяч теңге в месяц и получает за год 6 млн теңге. Другой зарабатывает по 1,5 млн теңге четыре месяца подряд и за год получает те же 6 млн. Но второй превысил месячный лимит и пользоваться режимом уже не может.

Поэтому «Ак жол» предлагает заменить месячный лимит в 300 МРП годовым, в 3 600 МРП. По нашим расчетам, при нынешнем МРП это 15 570 000 теңге в год.

«Это изменение не увеличивает общий годовой порог дохода. Вместе с тем оно создает условия не для того, чтобы граждане ограничивали свой доход, а наоборот, чтобы свободно зарабатывали», – подчеркнули в запросе.

Налог с денег, которых не получил

Вторая проблема касается тех, кто работает через платформы, таксистов и курьеров. По словам депутатов, комиссия Яндекс Go в некоторых случаях достигает 23% стоимости заказа. Эти деньги платформа забирает себе, и до водителя или курьера они не доходят.

«Насколько правильно считать его доходом деньги, которые не попали в руки гражданина?» – задаются вопросом депутаты.

Они предлагают, чтобы комиссию удерживала платформа, а доход самозанятого считали уже после ее вычета, только по той сумме, которая осталась у человека.

Фракция просит Правительство всесторонне рассмотреть эти вопросы и принять меры.