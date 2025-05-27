Лимузин и файер-шоу: в Актау дети отпраздновали выпускной с королевским размахом
Выпускной детсада "Alem Kids" вызвал споры в Сети.
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Лимузин, вечерние платья, живой оркестр и файер-шоу — так в Актау прошёл один из самых обсуждаемых выпускных этого года. Героев праздника — 24 воспитанника частного детского сада "Alem Kids" — к ресторану "Шахназ" доставили на белоснежном Hummer, передаёт BAQ.KZ.
Мальчики и девочки в торжественных костюмах и платьях сошли с лимузина под вспышки камер, словно на красной дорожке. Внутри заведения их ждали индивидуальные подарки, развлекательная программа, танцы, спецэффекты с использованием дым-машины, и — кульминация вечера — вручение выпускных мантий и яркое файер-шоу под звуки аплодисментов и музыки.
Видео праздника появилось в соцсетях и быстро вызвало бурные обсуждения. Одни пользователи считают подобное мероприятие излишней показухой, другие — уверены: дети заслужили праздник, а родителям не стоит стесняться желания порадовать малышей.
- "Зачем лимузин в шесть лет? Что дальше — вертолёт в первом классе?" — комментируют одни.
- "Это красиво. Детям запомнится надолго. Разве плохо, что праздник сделали ярким?" — возражают другие.
В городском отделе образования Актау порталу Lada подтвердили, что видео действительно снято на выпускном частного детсада "Alem Kids", открывшегося в 2024 году. По информации ведомства, все расходы на мероприятие взял на себя сам детский сад:
"Аренда ресторана, транспорт, костюмы, подарки и шоу-программа — всё организовано за счёт учреждения. Родители никаких дополнительных средств не собирали", — сообщили в пресс-службе.
Праздник, как уверяют в администрации сада, стал символическим прощанием с детством, и для многих детей — первым большим торжеством в жизни.
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