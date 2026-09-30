Linde планирует новые проекты в Казахстане с инвестициями до $500 млн
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретился в Мюнхене со старшим вице-президентом Linde GmbH Оливером Пфанном. Стороны обсудили новые промышленные проекты, сотрудничество в нефтехимии и развитие водородной инфраструктуры.
Глава государства отметил вклад Linde в развитие промышленного сектора Казахстана. Компания работает в сфере промышленных газов и инжиниринга, а ее технологии применяются в металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, энергетике, здравоохранении и высокотехнологичном производстве.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы Linde по реализации новых проектов в Казахстане. Их потенциальный объем инвестиций оценивается до 500 млн долларов.
Одним из таких проектов станет новая воздухоразделительная установка в Темиртау. Соответствующее соглашение подписали Linde и Qarmet.
На встрече также обсудили возможные совместные проекты в нефтехимической промышленности.
Президент обратил внимание на разработки Linde в области улавливания и хранения углерода, а также планы компании по развитию водородной инфраструктуры. Эти направления Казахстан рассматривает в контексте перехода к более низкоуглеродной экономике.
Касым-Жомарт Токаев также рассказал о развитии нефтехимического и химического кластеров в Атырауской и Мангистауской областях и пригласил Linde принять участие в новых проектах.
Оливер Пфанн, в свою очередь, подтвердил готовность компании расширять партнерство с Казахстаном и создавать новые производства в стране.
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