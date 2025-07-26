Лионель Месси дисквалифицирован на один матч MLS
Футболиста дисквалифицировали за отказ от участия в Матче звезд.
Сегодня, 10:25
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Сегодня, 10:25Сегодня, 10:25
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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и защитник Жорди Альба дисквалифицированы на один матч чемпионата североамериканской лиги MLS, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.
По информации пресс-службы организации, наказание футболистам вынесено за отказ от участия в Матче звезд MLS.
Комиссар лиги Дон Гарбер заявил, что с пониманием относится к позиции Месси.
"Однако пришлось принять очень сложное решение в связи с политикой в отношении участия игроков в Матче звезд", - отметил он.
К слову, следующий матч "Интер Майами" проведет в ночь на 27 июля против лидирующего в чемпионате "Цинциннати". "Интер Майами" в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице.
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