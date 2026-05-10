Лионель Месси назвал Ламина Ямаля лучшим игроком нового поколения

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси высоко оценил талант вингера ФК Барселона Ламина Ямаля, отметив его как одного из главных представителей нового поколения в мировом футболе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Во время мероприятия Adidas Месси подчеркнул, что 18-летний испанец уже демонстрирует выдающийся уровень игры и обладает большим потенциалом. По его словам, Ямаль напоминает ему самого себя в начале карьеры.

«Сейчас появляется новое поколение очень сильных футболистов, у которых впереди много лет. Но если выбирать одного — по возрасту, по тому, что он уже показывает, и по его будущему, то это Ламин. У меня нет сомнений — для меня он лучший», — заявил Месси.

Аргентинец также отметил, что молодой игрок обладает всеми качествами, чтобы в ближайшие годы стать одной из ключевых фигур мирового футбола.

Ламин Ямаль уже считается одним из самых перспективных игроков современности. Воспитанник «Барселоны» установил ряд возрастных рекордов как в клубе, так и в сборной Испании, а эксперты нередко сравнивают его с Месси.

В сезоне 2025/26 Ямаль провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач.