Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
За сборную Аргентины Месси провел рекордные 207 матчей и забил 125 голов.
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Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную сборную. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Месси признался, что решение далось ему непросто, однако считает, что сейчас наступил подходящий момент для ухода из сборной.
По словам футболиста, на протяжении всей карьеры в национальной команде он старался выкладываться на максимум и дарить болельщикам поводы для гордости.
Вместе с командой он стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.
При этом завершать клубную карьеру 39-летний футболист не планирует. Месси продолжит выступать за американский «Интер Майами», за который играет с 2023 года. До перехода в MLS аргентинец представлял «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».
Таким образом, завершение карьеры в сборной станет окончанием одного из самых успешных периодов в истории аргентинского футбола.
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