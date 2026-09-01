Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную сборную. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Месси признался, что решение далось ему непросто, однако считает, что сейчас наступил подходящий момент для ухода из сборной.

По словам футболиста, на протяжении всей карьеры в национальной команде он старался выкладываться на максимум и дарить болельщикам поводы для гордости.

Вместе с командой он стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.

При этом завершать клубную карьеру 39-летний футболист не планирует. Месси продолжит выступать за американский «Интер Майами», за который играет с 2023 года. До перехода в MLS аргентинец представлял «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

Таким образом, завершение карьеры в сборной станет окончанием одного из самых успешных периодов в истории аргентинского футбола.