Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы", передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как пишет издание, аргентинец получил травму ноги и был заменен на 11-й минуте встречи. После матча главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано заявил, что Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Точный характер повреждения станет известен позднее.

Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

За годы карьеры футболист играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).