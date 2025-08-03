Лионель Месси получил травму ноги
Футболист был заменен на 11-й минуте встречи "Интер Майами" против мексиканской "Некаксы".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы", передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как пишет издание, аргентинец получил травму ноги и был заменен на 11-й минуте встречи. После матча главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано заявил, что Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Точный характер повреждения станет известен позднее.
Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
За годы карьеры футболист играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).
Самое читаемое
- Очереди, ожидание и восторг: как прошёл концерт Джей Ло в Астане
- Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки
- ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом
- В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
- Под Астаной нашли пропавшую женщину — она застряла по пояс в болоте