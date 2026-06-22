Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси переписал историю мирового футбола. Забив гол в матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии, аргентинский форвард официально стал самым результативным игроком в истории мундиалей. Историческое событие произошло на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне (Техас). Месси открыл счет в матче, забив свой очередной гол на текущем турнире.
Этот мяч стал для Лионеля 17-м по счету в рамках чемпионатов мира. Таким образом, аргентинец обошел легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе, который удерживал рекорд с 16 голами. Напомним, что в тройку лучших бомбардиров в истории турнира также входит бразилец Роналдо, на счету которого 15 точных ударов.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит на полях США, Канады и Мексики. Сборная Аргентины защищает титул действующего чемпиона планеты, который она завоевала в 2022 году в Катаре, обыграв в драматичном финале Францию.
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