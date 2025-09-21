Лионель Месси вышел в лидеры гонки бомбардиров МЛС
На счету Месси стало 22 гола в текущем сезоне.
Вчера, 15:33
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возглавил список лучших снайперов североамериканской лиги МЛС, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
В матче против "Ди-Си Юнайтед", завершившемся победой "цапель" со счётом 3:2, 38-летний аргентинец оформил дубль и отметился голевой передачей. Таким образом, на счету Месси стало 22 гола в текущем сезоне.
Ближайший преследователь — нападающий "Нэшвилла" Сэм Сарридж, у которого 21 мяч. Третью позицию занимает габонец Денис Буанга из "Лос-Анджелеса" — 19 голов.
После 28 сыгранных матчей "Интер Майами" располагается на пятом месте турнирной таблицы, имея в активе 52 очка.
