Лионелю Месси дважды угрожали убийством во время Чемпионата мира

Лионель Месси дважды становился целью конкретных угроз убийством во время чемпионата мира по футболу 2026 года. В одном случае злоумышленник говорил о самодельных бомбах и винтовке AR-15, в другом — угрожал взорвать футболиста с помощью четырех взрывных устройств. Об этом сообщает испанская Marca со ссылкой на утечку полицейских документов.

Один из инцидентов произошел перед матчем Аргентины с Иорданией 27 июня в Далласе. Согласно полицейскому отчету, неизвестный позвонил в аэропорт и заявил, что собирается штурмовать стадион вместе с двумя сообщниками. По его словам, у них были самодельные бомбы и винтовка AR-15, а целью нападения должен был стать Месси. Вторую угрозу зафиксировали десять дней спустя перед матчем Аргентины с Египтом в Атланте. В социальных сетях появился пост с угрозой прийти на стадион и взорвать Месси четырьмя бомбами, прикрепленными к телу.

Кроме того, во время самого матча неизвестный сообщил о трех бомбах, якобы заложенных в мусорных урнах на трибуне. На место немедленно направили служебных собак, однако взрывных устройств не обнаружили. Утечка документов показывает, что Месси был не единственной звездой турнира, столкнувшейся с угрозами. Однако именно в отношении капитана Аргентины зафиксировали два конкретных эпизода — больше, чем в отношении любого другого игрока, согласно опубликованным данным. При этом из доступных материалов не следует, что злоумышленникам удалось осуществить хотя бы одну из угроз.