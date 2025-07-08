Столичная полиция раскрыла сразу несколько случаев мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Одним из фигурантов стал 27-летний экс-сотрудник автозаправочной станции, который отлично знал внутреннюю систему работы с топливными картами и талонами. Используя эти знания, он начал изготавливать поддельные талоны и продавать их на разных АЗС Астаны по заниженной цене. Пока известно о трёх пострадавших, однако следствие считает, что реальное число обманутых может быть значительно больше. Подозреваемого вычислили и задержали благодаря анализу телефонных данных. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным эпизодам.

Другой случай связан с мошенничеством в сфере строительных услуг. 56-летний мужчина взял на себя обязательства провести капитальный ремонт с реконструкцией и перепланировкой помещений. Получив от заказчиков предоплату в размере 4 миллионов тенге, он не только не приступил к работам, но и перестал выходить на связь. Потерпевшие подали заявление в полицию. В результате расследования подозреваемого нашли и ограничили в передвижении - ему запрещено покидать город.

Ещё один инцидент произошёл в сфере онлайн-продаж. 37-летняя жительница Астаны открыла фейковую страницу в соцсетях, где предлагала бытовые товары по привлекательным ценам. Чтобы завлечь больше покупателей, она предлагала и розничные, и якобы оптовые закупки с дополнительной выгодой. Одна из клиенток перевела мошеннице более 800 тысяч тенге, после чего "продавец" удалила страницу и исчезла. Полиции удалось отследить движение средств и установить личность подозреваемой - в её отношении начато досудебное расследование.

Правоохранители напоминают: не доверяйте подозрительным продавцам, особенно тем, кто работает только через соцсети и требует предоплату. При заказе ремонта обязательно заключайте договор, проверяйте документы и не передавайте крупные суммы без гарантий. А топливо стоит приобретать только у официальных поставщиков - "талоны с рук" могут обернуться невыгодной поездкой.