Информация о нападении дикой лисицы на женщину в Житикаре появилась в конце октября в одном из местных пабликов. На опубликованном видео видно, как женщина сначала спокойно взаимодействует с животным, однако в какой-то момент лиса неожиданно бросается на неё. Ролик быстро вызвал большой резонанс в регионе.

Сегодня ночью ситуацию прокомментировала прокуратура Костанайской области. В ведомстве призвали жителей соблюдать осторожность при встрече с дикими зверями и заверили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

Корреспондент BAQ.kz также получил комментарии у руководителя предприятия, на территорию которого забежала лиса, а также от представителей местных госорганов.

Напала во время обхода

Инцидент с нападением лисы на женщину произошёл 22 октября в Житикаре. После появления ролика в местном паблике жители города начали активно обсуждать случившееся.

"Я шла с работы в 7-м микрорайоне, рядом с универмагом. Из заброшенного здания выскочила лиса. К счастью, она не бросилась на меня и скрылась за зданием. Лису также видели на площади, где постоянно находятся дети. А несколько дней назад в районе “Алтын” заметили дикого кабана", — рассказала в соцсетях местная жительница Татьяна.

Другие пользователи предположили, что животное может быть больным.

"Я по работе сталкивалась с лисами и корсаками. Они могут выпрашивать корм рядом с людьми, охотиться и даже спать неподалёку, но не нападают. Даже если нора находится поблизости, звери обычно держатся на расстоянии. По видео видно, что лиса больна и очень опасна", — считает житикаринка Юлия.

Женщина, на которую напало животное, оказалась сотрудницей ТОО "Эталон" — охранной компании, обеспечивающей безопасность предприятия АО "Костанайские минералы".

"У нас большая территория протяжённостью несколько километров. Предприятие расположено в промышленной зоне Житикары. Охранники ежедневно обходят периметр. Женщина как раз находилась на обходе, когда заметила лису. Та бросилась на неё, но на самом деле не укусила, как сообщали некоторые СМИ", — рассказал руководитель ТОО "Эталон".

По его словам, сотрудница была в спецодежде, которую животное не смогло прокусить. Тем не менее пострадавшая обратилась в больницу, где её провакцинировали на случай, если лиса оказалась бешеной. Сейчас она находится на больничном.

На вопрос о том, как видео оказалось в интернете, на предприятии пояснили, что ролик изначально отправили в рабочий чат, после чего кто-то переслал его в местный паблик.

В акимате Житикаринского района сообщили, что ситуация находится под контролем. Сразу после инцидента была создана рабочая группа с участием сотрудников акимата, ветеринарной службы и полиции.

"Ситуация отслеживается ежедневно. Мы фиксируем все обращения, поступающие на линию “109”. Нападение было только одно. До него зарегистрировали два обращения о том, что лису просто видели, после — ещё два. Однако саму лису больше никто не обнаружил", — прокомментировал заместитель акима Житикаринского района Фархад Балашов.

По его словам, жители не припоминают случаев появления лис непосредственно на городской территории. Однако вдоль трассы, особенно в сторону Денисовского района, животных нередко замечали. Сейчас рабочая группа пытается выявить причины, по которым лиса зашла в населённый пункт.

Предварительно специалисты предполагают, что в лесу образовалась ледяная корка, из-за чего диким животным стало труднее добывать пищу. В поисках еды они могут подходить к мусорным контейнерам. Ещё одна версия — существенное сокращение численности волков, отстрел которых разрешён. Именно волки в дикой природе ограничивают популяцию лис.

Ждут ответа из Комитета

Отстрел диких лис также разрешён, но только при наличии специальных лицензий. Однако спрос на такие путёвки сегодня практически отсутствует, сообщили в управлении природоохранных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

"Популяция диких лис в регионе составляет несколько тысяч особей. В этом году путёвки на их отстрел получили всего 10 охотников. Интерес значительно снизился: раньше животных добывали ради меха — шапок, воротников, — сейчас такого спроса нет", — пояснила руководитель отдела животного мира Наталья Ляпина.

По её словам, даже самые опытные сотрудники природоохранных служб не помнят случаев, когда дикие лисы так близко подходили к городам и сёлам, а тем более заходили в них. Причины такого поведения пока не установлены.

"Определить, больна ли лиса бешенством, по внешнему виду или поведению невозможно. Для этого необходим лабораторный анализ головного мозга животного. Но поскольку отстрел запрещён, провести его нельзя. Убить животное нельзя даже в случае нападения — за это предусмотрен штраф", — отметила Ляпина.

В связи с этим управление уже направило письмо в Комитет экологического регулирования и контроля с просьбой разрешить отстрел в случае повторных приходов диких животных в населённые пункты или новых нападений. Ответ пока не получен.

Специалисты предполагают, что лиса могла прийти в жилую зону из-за нехватки корма. Версию о бешенстве также не исключают: ветеринары перестали раскладывать специальные препараты против бешенства для диких животных, сосредоточившись на обработке домашних питомцев.

В управлении ветеринарии акимата Костанайской области опровергли информацию о прекращении раскладки противобешенственных приманок.

"В этом году было выдано около 60 000 брикетов для профилактики бешенства у диких животных. Мы передаём их районным обществам охотников и рыболовов, а местные специалисты знают, где их правильно размещать", — сообщил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат Шамшадин.

По его словам, до конца года планируется разложить ещё около 90 000 таких брикетов. Ветеринары также подтвердили, что определить наличие бешенства у животного по поведению невозможно — необходимы лабораторные исследования.

Появление лисы в жилой зоне специалисты связывают, наоборот, с благоприятными условиями: большим количеством полевых мышей, хорошим урожаем и тёплой погодой. По этой причине дикие животные теряют осторожность и заходят всё дальше.

Местные ветеринары уже направили запрос в Министерство экологии и природных ресурсов РК с просьбой дать рекомендации по ситуации и разрешить отстрел в случае повторных случаев нападения.

В акимате Житикары к возможному отстрелу в городской черте относятся с осторожностью. Там отмечают, что даже при наличии разрешения стрелять в населённых пунктах опасно. Специалисты предполагают, что подобные случаи — единичные, и в небольших посёлках на них зачастую даже не обращают внимания.

В связи с этим жителям рекомендуют не подходить к диким животным и не провоцировать их.

Отметим, что это не первый случай появления диких животных в регионе. В этом году лису видели в районе микрорайона Аэропорт в Костанае. Жители наблюдали её несколько дней, после чего животное исчезло. Фото и видео также распространялись в местных пабликах.

В Житикаре недавно замечали и дикого кабана. Он никого не тронул, но горожане успели сделать фотографии и видео. В управлении ветеринарии области предполагают, что кабан мог просто заблудиться. Его прогнали обратно в степь, и больше он не появлялся.

Специалисты отмечают, что пока рано делать выводы о поведении диких животных. Местные госорганы ожидают рекомендаций от республиканских коллег из профильного министерства и дальнейшего алгоритма действий для региона.

Жителям напоминают: при встрече с дикими животными не стоит подходить к ним вплотную, фотографировать или снимать на видео — их поведение может быть непредсказуемым. В случае нападения, а тем более укуса, необходимо срочно обратиться в больницу. Врачи назначат курс инъекций, который длится около 10 дней. Профилактика необходима даже в том случае, если животное не прокусило одежду или вовсе не укусило, а только набросилось. После завершения лечения обязательно нужно сдать контрольные анализы на бешенство.