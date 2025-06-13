На X Республиканском форуме отцов, стартовавшем 13 июня в Астане, с обращением к участникам выступила Чинве Огбонна — представитель Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). В своём выступлении она подчеркнула важность вовлечения мужчин в вопросы ухода, воспитания и участия в семейной жизни, передаёт BAQ.KZ.

"В исследовании, проведённом в 2021 году при поддержке UNFPA, подчёркивается: только один из четырёх мужчин в Казахстане вовлечён в так называемую экономику ухода. Возникает важный вопрос: где остальные трое? Думаю, это пища для размышлений и тема для обсуждения на сегодняшнем форуме", — отметила Чинве Огбонна.

По её словам, UNFPA с 2019 года реализует в Казахстане модель Men Engage, направленную на продвижение гендерного равенства через активное участие мужчин и мальчиков в жизни семьи и общества. Этот подход предполагает переосмысление традиционных гендерных ролей и формирование позитивных образцов мужского поведения.

"Наш подход является целостным и трансформационным. Он нацелен на устранение вредоносных социальных норм, укрепление институционального и общественного потенциала, продвижение ответственного отцовства и вовлечённости мужчин на всех уровнях общества", — подчеркнула она.

Кроме того, UNFPA поддержала разработку региональной стратегии и коммуникационного плана по вовлечению мужчин в странах Центральной Азии. Документ стал основой для скоординированных действий на региональном уровне.

В завершение Огбонна поздравила казахстанцев с празднованием Дня отцов и выразила уверенность, что форум станет отправной точкой для новых инициатив в области семейной политики.