В Кокшетау супружеская пара стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 18 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

По данным МВД РК, 8 июля в дежурную часть обратились мужчина и женщина с заявлением о том, что в период с 3 по 4 июля неизвестные, выдавая себя за сотрудников различных госструктур, обманом завладели их деньгами.

Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником АО "Казпочта", и сообщил о поступившем заказном письме из налогового комитета. Затем началась серия звонков от других "представителей" – из ЦОНа, "Cyberpol" и Министерства юстиции. Аферисты убедили супругов, что на их имена оформлены фиктивные кредиты, и единственный способ сохранить свои средства - взять займы в банках и перевести деньги на "безопасные счета".

Следуя инструкциям мошенников, пара оформила кредиты в трёх банках и перевела 18 миллионов 252 тысячи 659 тенге на счета подставных лиц.