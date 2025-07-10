Лишились 18 миллионов: семья из Кокшетау попались на удочку "сотрудников госорганов"
Пара оформила кредиты в трёх банках и перевела средства на счета подставных лиц
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кокшетау супружеская пара стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 18 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.
По данным МВД РК, 8 июля в дежурную часть обратились мужчина и женщина с заявлением о том, что в период с 3 по 4 июля неизвестные, выдавая себя за сотрудников различных госструктур, обманом завладели их деньгами.
Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником АО "Казпочта", и сообщил о поступившем заказном письме из налогового комитета. Затем началась серия звонков от других "представителей" – из ЦОНа, "Cyberpol" и Министерства юстиции. Аферисты убедили супругов, что на их имена оформлены фиктивные кредиты, и единственный способ сохранить свои средства - взять займы в банках и перевести деньги на "безопасные счета".
Следуя инструкциям мошенников, пара оформила кредиты в трёх банках и перевела 18 миллионов 252 тысячи 659 тенге на счета подставных лиц.
"Полиция установила личности получателей переводов - среди них жители Талдыкоргана, Караганды, Астаны и Кокшетау. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование. Правоохранители продолжают искать организаторов преступной схемы.
Полиция напоминает: ни один государственный орган или банк не будет связываться с гражданами по телефону с требованием перевести деньги, оформить кредиты или сообщить конфиденциальные данные. Злоумышленники используют методы психологического давления, имитируют официальную терминологию и создают ощущение срочности, чтобы ввести в заблуждение. В случае подозрительных звонков важно сохранять спокойствие, прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию, обратившись в учреждение через официальные каналы. Не стоит принимать финансовые решения под давлением - это основной прием мошенников", - подчеркнули в полиции.
Самое читаемое
- Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают самые странные наказания
- Почему сайт kyzdar.net до сих пор не заблокирован? МВД объяснило ситуацию
- Казахстанским спортсменам запретили открыто демонстрировать религиозные убеждения
- Перизат Кайрат заявила о побоях и давлении со стороны следствия
- Торговля людьми в Казахстане: рабство XXI века, о котором не принято говорить вслух