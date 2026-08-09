«Лишились единственного жилья»: жители Актау заявили об ущербе на 100 млн тенге

Жители Актау, среди которых много военнослужащих, обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которую они считают масштабной мошеннической схемой и судебным произволом. По словам авторов обращения, пострадали около 300 семей, а общий ущерб превышает 100 млн тенге. Заявители утверждают, что история началась в 2017 году. По их словам, действия одного из местных жителей привели к тому, что сотни людей потеряли деньги и имущество, а затем столкнулись с судебными разбирательствами.

Коллективное обращение уже подписали более 50 человек, сбор подписей продолжается. Жители говорят, что неоднократно обращались в полицию Мангистауской области, прокуратуру и органы юстиции, однако уголовное дело, по их словам, несколько раз прекращали. Сейчас дело снова находится в производстве полиции. Авторы обращения считают, что расследование затягивается. По их словам, фигурант находится в СИЗО.

Жители утверждают, что располагают судебными решениями, постановлениями частных судебных исполнителей об аресте имущества и взыскании денег, ответами правоохранительных органов и предыдущим приговором суда в отношении фигуранта. По словам заявителей, некоторые семьи лишились единственного жилья, а у военнослужащих из зарплат удерживают деньги по долгам, которые они считают необоснованными. Люди просят президента поручить Генеральной прокуратуре, Антикоррупционной службе и КНБ проверить обстоятельства дела, законность судебных решений и действий частных судебных исполнителей, а также разобраться с задолженностями и изъятым имуществом.

От государственных органов официальных комментариев пока не поступало.