Лишний вес почти у каждого четвертого ребенка: Минздрав призвал не стыдить детей за лишний вес

В Казахстане избыточный вес есть у 23,2% детей от 5 до 9 лет, то есть почти у каждого четвертого. В Минздраве считают, что бороться с этим нужно через школьное питание, движение и привычки, но без стыда и насмешек над ребенком. Тему обсудили на Первом республиканском форуме «Саламатты мектеп» в Астане.

Цифры взяты из мультииндикаторного кластерного обследования 2024 года. Профилактика избыточного веса и нарушений обмена веществ у детей стала одной из тем форума.

Проблему нужно выявлять и предупреждать еще в школьном возрасте. Избыточный вес в детстве связан с повышенным риском сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

В 2025 году в Казахстане зарегистрировали 1104 случая сахарного диабета 2 типа у детей и подростков до 18 лет. 237 из них выявили впервые.

По словам специалистов Минздрава, профилактика начинается с того, что окружает ребенка каждый день. Это сбалансированное питание, достаточная физическая активность, здоровые привычки и своевременная оценка факторов риска.

Поэтому в рамках «Саламатты мектеп» особое внимание уделяют качеству школьного питания, доступности физической активности, профилактике заболеваний и тому, как школа, семья и система здравоохранения работают вместе.

В министерстве отдельно предупреждают, что профилактика избыточного веса не должна превращаться в клеймо. Насмешки, обвинения и публичное обсуждение веса ребенка недопустимы. Задача взрослых не критиковать, а создать такие условия, в которых здоровый образ жизни станет естественной частью его повседневности.

Здоровье ребенка складывается не из одной акции и не из одного визита к врачу. Это результат среды, в которой он каждый день учится, питается, двигается и растет.